O Fluminense e o volante Victor Hugo chegaram a um acordo pela rescisão do contrato do jogador. Ele chegou ao clube em 2024, a pedido de Mano Menezes, e o vínculo iria até o final de junho. A rescisão foi publicada no BID nesta quinta-feira (5).

Pelo Flu, atuou apenas em seis jogos, sendo cinco no Brasileirão de 2024 e um no Carioca de 2025. O atleta de 21 anos pertence ao Cascavel e, de acordo com o "ge", reforçará o Amazonas FC na sequência da Série B.

Natural de Bela Vista do Paraíso, no Paraná, se destacou nas categorias de base do Londrina, onde ficou até 2024, quando foi transferido para o Cascavel. Em agosto do mesmo ano, foi contratado pelo Tricolor.

Sobre o Amazonas na Série B

Atualmente, o time está brigando contra o rebaixamento para a terceira divisão. Em 18º, com sete pontos, está a três do primeiro colocado fora do Z4. A equipe tem cinco derrotas, quatro empates e apenas uma vitória em 10 jogos.

Na Onça reencontrará um ex-companheiro de Fluminense. O atleta atua na lateral esquerda e estava no Tricolor até fevereiro, onde disputou três partidas pelo Carioca. Estreou no Amazonas na sétima rodada da Série B, no empate em 1 a 1 com o CRB.

Victor Hugo disputando bola com Lima em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

