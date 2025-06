Marcelo Teixeira confirma sondagem por Neymar no Mundial e explica negativa do Santos

O presidente do Santos, Marcelo Teixeira, afirmou que o único clube que procurou Neymar para disputar o Mundial de Clubes da FIFA foi o Fluminense.

Nesta semana, o jornal espanhol Marca levantou a possibilidade de Neymar disputar o Mundial de Clubes da FIFA pelo Pachuca, do México.

A declaração foi feita durante o programa Seleção SporTV, após o mandatário ser questionado sobre a ausência de Neymar no treino na manhã desta quinta-feira (5). O jogador pediu para treinar no período da tarde por causa de um compromisso pessoal.

Neymar foi ao consulado americano, no Rio de Janeiro, para renovar seu visto. Com a pausa para a competição, o Peixe, assim como outros clubes, concederá cerca de duas semanas de folga aos jogadores, para que possam curtir as férias com a família. Isso porque, entre o fim da última temporada e o início da atual, o período de descanso foi reduzido com o adiantamento dos estaduais.

Neymar altera o horário do treino para comparecer a compromisso pessoal no Rio de Janeiro. (Foto: Jota Erre/AGIF)

-O que foi comentado na semana passada é dessa previsão. O Rio de Janeiro e outra cidade têm essa facilidade para renovar o visto. Ele faz renovação natural do visto por ter vencido. Haverá um período que o Santos e outros clubes terão recesso de férias. É natural que aconteça. Sou muito claro com vocês. Somos abertos. Tivemos uma proposta apenas. Um clube para o Neymar disputar o Mundial. O clube me procurou, pediu para conversar com Neymar e Neymar Pai. Conversamos e decidimos que não haveria interesse. Por que? Porque estamos interessados não que ele dispute jogos, estamos preocupados com a recuperação física. A exposição dele não é tão necessária quanto o preparo fora de campo. Que continue trabalhando sem se expor no Mundial - completou.

Nesta semana, no podcast Setor Sul, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, explicou que pediu autorização do Santos para contratar Neymar e que pediu ajuda ao técnico Renato Gaúcho para fazer o convite.

- Fiz tentativas, sim, de trazer jogadores grandiosos. Estou falando do Neymar. Quando eu trouxe Thiago Silva, Marcelo, Fred, você não escreve uma proposta do papel e envia. Você contacta para saber se o jogador tem desejo de vir para o clube. Se ele não tem um outro plano. Ele dando um sinal verde, você monta um projeto. Sendo muito honesto, o Renato Gaúcho é muito amigo do Neymar. Eu falei com ele, perguntei o que acha de trazer o Neymar. Ele achou ótimo, falou com Neymar. Ele foi gentil, elegante, e disse para falar com o pai. Antes, liguei para o presidente do Santos. Disse que queria autorização e ele falou que poderia ligar. O pai do Neymar foi muito gentil. Não fechou as portas, disse que gostaria de ouvir. A ideia era trazer para jogar o Mundial - afirmou Bittencourt.

Mundial de Clubes da FIFA:

A competição será realizada nos Estados Unidos, entre os dias 14 de junho e 13 de julho. Esta será a primeira edição do novo formato do torneio, que contará com quatro clubes brasileiros: Palmeiras, Flamengo, Botafogo e Fluminense.