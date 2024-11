Presidente do Fluminense ataca árbitro após empate com Grêmio: ‘Má intenção’

Mário Bittencourt, presidente do Fluminense, durante entrevista coletiva (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 02/11/2024 - 00:19 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt detonou a arbitragem após o empate em 2 a 2 com o Grêmio nesta sexta-feira (1º), pela 33ª rodada do Brasileirão. O dirigente pediu a palavra após a entrevista coletiva do técnico Mano Menezes e afirmou que o árbitro Matheus Delgado Candançan estava "mal-intencionado" e apresentou cartão amarelo para pendurados de forma premeditada.

- Ao longo do campeonato, eu estive aqui só uma vez, no dia do jogo do Vasco, porque eu acho que é muito claro para vocês que eu prezo muito pelo equilíbrio do campeonato, equilíbrio das reclamações, trabalho inclusive internamente no sentido de que a gente tem que ter o máximo de equilíbrio para enfrentar os problemas que a gente enfrenta no futebol brasileiro. E não são poucos. No jogo de sábado, contra o Vitória, escrevi um texto no Instagram, dizendo que minha preocupação era com o futebol brasileiro. O nível de ruindade é muito grande. Não há uma rodada sequer que a gente não tenha erros absurdos e grosseiros com relação a quase todos os clubes - disse o dirigente tricolor.

- Mas no jogo de hoje eu vou ousar discordar do que eu escrevi. E não estou falando do pênalti. Acho até discutível, mas acho que foi pênalti. Mas você tirar cinco jogadores titulares de um time com cartões amarelos para um confronto que a gente tem na semana que vem é má intenção. O que aconteceu hoje aqui foi má intenção. E não tenho nenhum problema em dizer isso publicamente, porque já disse para ele e mandei colocar na súmula - disparou o presidente do Fluminense.

- Primeiro, não havia motivo para dar oito minutos. A gente já teve jogos aí perdendo, que se gastou. O próprio jogo contra o Vitória, no sábado, o árbitro deu quatro minutos. Quando a gente joga fora de casa, toma um gol aos 45, de um pênalti inventado, que foi o que aconteceu no sábado, o árbitro dá quatro minutos. Ouvi o final da resposta do Mano, aqui, a gente vê futebol, eu vejo futebol sei lá desde os meus cinco anos, tenho 46, são 41 anos vendo futebol, um bom árbitro administra uma partida com inteligência, com equilíbrio. Hoje, só o Fluminense jogou, sem demérito ao Grêmio, que é um grande time, a gente sabia que era um confronto muito difícil. A gente sofre 1 a 0, vira o jogo, limpa a mente, jogando uma grande partida. Em momento algum, o Fluminense atrasou o jogo, fez cera, não tivemos uma intervenção do VAR no jogo, e ele deu oito minutos de acréscimo no segundo tempo com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses oito minutos, após o pênalti, que salvo engano foi aos 50, ele tira o Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Kauã Elias. Fez o serviço bonitinho, tirou o goleiro, um zagueiro, um meia e os dois atacantes principais do Fluminense - completou.

Os desfalques

O Fluminense não poderá contar com Fábio, Arias, Thiago Santos, Ganso, Kauã Elias para a próxima partida por conta do terceiro cartão amarelo. Além deles, Filipe Melo, expulso por reclamação no banco de reservas, também será desfalque.