Fábio comete pênalti, e Fluminense cede empate ao Grêmio pelo Brasileirão

Fluminense e Grêmio ficaram no empate no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Pedro Werneck • Publicada em 01/11/2024 - 23:05 • Rio de Janeiro (RJ)

Fluminense e Grêmio ficaram no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira (1º), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias e Kauã Elias marcaram para os donos da casa, e Braithwaite e Reinaldo (de pênalti) fizeram para os visitantes. Com o resultado, o Tricolor carioca chega a 37 pontos e assume provisoriamente a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Imortal segue em 11º lugar, com dois pontos a mais.

➡️ Torcedores do Fluminense clamam por permanência de Arias: ‘Você fica’

Como foi o jogo entre Fluminense e Grêmio?

O primeiro tempo começou bem estudado, com o Fluminense ocupando bem o campo de ataque com e sem a bola. No entanto, o Grêmio manteve a marcação bem encaixada e, no contra-ataque, conseguiu abrir o placar com Braithwaite, aproveitando rebote de Fábio em finalização de Reinaldo. A partir disso, a partida ficou mais movimentada. O Flu teve boa chance com Lima, que desperdiçou grande passe de Kauã Elias. Já aos 43 minutos, Arias recebeu de Ganso na grande área, puxou para o pé esquerdo e bateu no contrapé de Marchesín. Assim, os times foram para o vestiário empatados em 1 a 1.

Após o intervalo, os donos da casa seguiram com ritmo intenso e criaram boas chances logo de cara. A melhor delas veio mais uma vez com Arias, que parou no goleiro e na trave na mesma finalização. Não demorou muito para a pressão dar resultado. Kauã Elias subiu mais alto que todo mundo e cabeceou para colocar o Flu à frente, aproveitando escanteio cobrado por Lima.

O Grêmio, então, passou a ter mais a bola, mas sem ter muito perigo. Já nos acréscimos, veio a grande oportunidade, e o goleiro Fábio atropelou Nathan Fernandes dentro da área. Pênalti cobrado e convertido por Reinaldo para igualar o placar. No fim, empate em 2 a 2 no Maracanã

▶️ Braithwaite abre o placar contra o Fluminense e encanta: ‘Tem o molho’

O que vem por aí?

Agora, o Fluminense volta a campo na próxima sexta-feira (8), quando visita o Internacional no Beira-Rio, às 19h (de Brasília), pela 33ª rodada do Brasileirão. Por sua vez, o Grêmio vai ao Allianz Parque encarar o Palmeiras no mesmo dia, às 21h30, também pelo Campeonato Brasileiro.

Fluminense e Grêmio ficaram no empate pelo Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 2 x 2 GRÊMIO

32° RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sexta-feira, 1 de novembro de 2024, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro;

🥅 Gols: Jhon Arias (43'/1ºT) e Kauã Elias (21'/2ºT) para o Fluminense; Braithwaite (26'/1ºT) e Reinaldo (54'/2ºT) para o Grêmio;

🟨 Cartões amarelos: Martinelli, Ganso, Kauã Elias, Fábio, Jhon Arias e Thiago Santos, do Fluminense; Soteldo, Braihwaite, Reinaldo e Villasanti, do Grêmio;

🟥 Cartão vermelho: Filipe Melo (no banco de reservas), do Fluminense.

🏟️ Público presente: 35.278 pessoas;

💰 Renda: -

⚽ ESCALAÇÕES:

FLUMINENSE (Técnico: Mano Menezes)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli (Bernal) e Lima (John Kennedy; Arias, Ganso (Nonato) e Keno (Marquinhos); Kauã Elias (Germán Cano).

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Rodrigo Ely, Jemerson e Reinaldo; Dodi (Arezo), Villasanti, Edenilson (Cristaldo), Aravena (Nathan Fernandes) e Soteldo (Monsalve); Braithwaite (Diego Costa).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

🏁 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (Fifa-SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🚩 VAR: Rafael Traci (SC)