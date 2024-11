Fluminense sofre com cartões e terá seis desfalques contra o Inter

Jhon Arias, do Fluminense, está suspenso para a próxima partida (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 03:15 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense ganhou problemas para o duelo com o Internacional na próxima sexta-feira (8), no Beira-Rio, pela 33ª rodada do Brasileirão. O Tricolor terá desfalque de seis jogadores por suspensão, por conta de cartões recebidos no empate em 2 a 2 com o Grêmio no Maracanã.

Dos suspensos, cinco estavam pendurados e receberam cartão amarelo contra o Imortal: Fábio, Ganso, Jhon Arias, Kauã Elias e Thiago Santos. Além destes, Felipe Melo também não poderá entrar em campo diante do Inter, pois foi expulso no banco de reservas por fazer gesto de roubo enquanto reclamava da arbitragem.

Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt disparou contra o árbitro após o empate contra o Grêmio. O dirigente acusou Matheus Delgado Candançan de agir de forma premeditada para desfalcar a equipe na próxima partida.

- Em momento algum, o Fluminense atrasou o jogo, fez cera, não tivemos uma intervenção do VAR no jogo, e ele deu oito minutos de acréscimo no segundo tempo com a nítida intenção de deixar o jogo correr mais tempo. E dentro desses oito minutos, após o pênalti, que salvo engano foi aos 50, ele tira o Fábio, o Thiago Santos, o Ganso, o Arias e o Kauã Elias. Fez o serviço bonitinho, tirou o goleiro, um zagueiro, um meia e os dois atacantes principais do Fluminense - disparou Mário.

Por sua vez, Mano Menezes comentou os desfalques do Tricolor para o jogo contra o Internacional. O técnico afirmou ter jogadores no elenco capazes de suprir as ausências, mas reclamou da rigorosidade do árbitro ao apresentar os cartões amarelos.

- Pelo jogo em si, é óbvio que nós teremos desfalques importantes, mas uma hora eles iriam acontecer. Não é normal acontecer todos ao mesmo tempo, perdemos o Ganso no finalzinho do primeiro tempo por reclamação, teve o lance do Fábio e aí é o pênalti. Eu nem sei se o pênalti era para ser marcado com cartão, porque às vezes vai, às vezes não vai. Não entendo muito esse critério, foi uma bola disputada, Fábio não fez uma falta depois de ter sido batido, então acho que a penalidade máxima já era o suficiente. E aí um pouco de inconformidade, nossa, na hora, o que eu entendo, pela frustração de tudo junto. Agora vamos ter que resolver com o grupo, como sempre é, quando você tem as ausências. Acho que a gente tem jogadores no grupo capaz de a equipe estar forte para fazer o melhor - disse Mano Menezes.

Como foi o jogo?

Fluminense e Grêmio ficaram no empate em 2 a 2 nesta sexta-feira (1º), no Maracanã, em jogo válido pela 32ª rodada do Brasileirão. Jhon Arias e Kauã Elias marcaram para os donos da casa, e Braithwaite e Reinaldo (de pênalti) fizeram para os visitantes. Com o resultado, o Tricolor carioca chega a 37 pontos e assume provisoriamente a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, enquanto o Imortal segue em 11º lugar, com dois pontos a mais.

Mano Menezes, técnico do Fluminense, durante partida contra o Grêmio no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)