Gols sofridos nos minutos finais custam G-6 ao Fluminense

Mano Menezes, técnico do Fluminense, durante partida contra o Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 02/11/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense tem sofrido nos instantes finais dos jogos do Brasileirão. Diante do Grêmio no Maracanã, o Tricolor carioca cedeu o empate em 2 a 2 ao adversário já nos acréscimos da partida, após pênalti cometido por Fábio. Se somarmos todos os pontos perdidos por gols concedidos após os 30 minutos do segundo tempo à atual pontuação do time, o Flu estaria no G-6 do Campeonato Brasileiro.

▶️ Fluminense sofre com cartões e terá seis desfalques contra o Inter

No total, foram 16 pontos desperdiçados até a 32ª rodada. Desta forma, o Fluminense poderia ter 53 pontos caso não sofresse gols no final das partidas. Isso deixaria o clube na sexta posição da tabela, com a mesma pontuação do quinto colocado, o Internacional. Atualmente, a equipe comandada por Mano Menezes está em 12º lugar, com 37 pontos.

O Tricolor deixou resultados escaparem em dez jogos. Destes, dois terminaram em empate, e outros oito em derrota. Além disso, o Flu tomou viradas com gols nos últimos minutos em duas oportunidades: contra o Atlético-GO, na nona rodada, e diante do Juventude, na 26ª.

▶️ Presidente do Fluminense ataca árbitro após empate com Grêmio: ‘Má intenção’

Jogos em que o Fluminense perdeu pontos após os 30 do 2ª tempo:

Fluminense 2 x 2 Grêmio - 32ª rodada - empate aos 54'/2T (-2 pontos)

2 x 2 Grêmio - 32ª rodada - empate aos 54'/2T Vitória 2 x 1 Fluminense - 31ª rodada - derrota aos 47'/2T (-1)

- 31ª rodada - derrota aos 47'/2T Atlético-GO 2 x 1 Fluminense - 28ª rodada - empate aos 39'/2T (-1)

- 28ª rodada - empate aos 39'/2T Fluminense 0 x 1 Botafogo - 27ª rodada - derrota aos 50'/2T (-1)

0 x 1 Botafogo - 27ª rodada - derrota aos 50'/2T Juventude 2 x 1 Fluminense - 26ª rodada - empate aos 36'/2T, derrota aos 39'/2T (-3)

- 26ª rodada - empate aos 36'/2T, derrota aos 39'/2T Fluminense 0 x 1 Vitória - 12ª rodada - derrota aos 45'/2T (-1)

0 x 1 Vitória - 12ª rodada - derrota aos 45'/2T Fluminense 0 x 1 Flamengo - 11ª rodada - derrota aos 38'/2T (-1)

0 x 1 Flamengo - 11ª rodada - derrota aos 38'/2T Fluminense 1 x 2 Atlético-GO - 9º rodada - empate aos 31'/2T, derrota aos 50'/2T (-3)

1 x 2 Atlético-GO - 9º rodada - empate aos 31'/2T, derrota aos 50'/2T São Paulo 2 x 1 Fluminense - 6ª rodada - derrota aos 39'/2T (-1)

- 6ª rodada - derrota aos 39'/2T Fluminense 2 x 2 Atlético-MG - 5ª rodada - empate aos 34'/2T (-2)

Mano Menezes justifica gols sofridos no final

Técnico do Fluminense, Mano Menezes foi questionado sobre os pontos perdidos pelo Fluminense nos minutos finais após o empate em 2 a 2 com o Grêmio, pela 32ª rodada do Brasileirão. O treinador justificou a questão afirmando que a equipe precisa manter a posse de bola nos últimos momentos das partidas, e disse que as saídas de jogadores como Ganso atrapalham nisso.

- Por que elas ainda acontecem? Talvez porque a gente quando perde alguns jogadores importantes como o Ganso, como jogadores que retêm mais a bola, o jogo fica um pouquinho aleatório demais, e o jogo aleatório pode ser a teu favor, pode ser contra, mas não pode ficar aleatório quando a gente está vencendo ele. A gente tem que ter, acho que já falei com isso sobre maturidade, segurar um pouco mais a bola, mas hoje nem tomamos pressão de nada - explicou o técnico tricolor

- O Grêmio jogou uma bola longa, nós jogamos a bola na frente, mas a bola também não era uma bola tão fácil de segurar, a bola entrou nas costas do John Kennedy, e eles rebateram a bola, a bola entrou e todo mundo jogou. É duro, mas temos que ter ensinamentos em cima de situações como essa exatamente para a gente não deixar acontecer de novo - completou Mano.

