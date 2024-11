Mano e Marcelo se desentendem na beira do gramado; entenda

Mano discutindo com Marcelo na beira do gramado (Foto: Reprodução/Premiere)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/11/2024 - 23:38 • Rio de Janeiro (RJ)

A temperatura esquentou no banco de reserva do Fluminense nos minutos finais do empate em 2 a 2 com o Grêmio, na noite desta sexta, no Maracanã. O técnico Mano Menezes, se desentendeu com Marcelo à beira do gramado, deu uma bronca no lateral e desistiu de colocá-lo no jogo.

Enquanto passava orientações para o Marcelo, que entraria no lugar de Lima, o técnico, aparentemente, se irritou com algum comentário e mandou o jogador retornar ao banco.

- Não vai entrar - esbravejou, Mano Menezes.

O jogador retornou ao banco de reserva, nitidamente indignado, e John Kennedy foi o escolhido para entrar no lugar de Lima. O Tricolor vencia por 2 a 1, naquele momento.

Para piorar o clima no Fluminense, Reinaldo empatou em cobrança de pênalti logo depois. Do banco de reservas, Felipe Melo foi expulso por reclamação nos minutos finais.

Mano Menezes dissechamou John Kennedy.

Jogadores do Fluminense reclamando do pênalti marcado contra o Fluminense (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

