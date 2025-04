Escalação: meias retornam ao time titular do Fluminense contra o Vitória

A escalação do Fluminense está definida para o confronto contra o Vitória, neste domingo (20), no Maracanã. Para a partida, Renato Gaúcho manteve a linha defensiva e o trio de ataque, mas fez mudanças no meio de campo.

Mais uma vez titular, Martinelli alcança uma marca importante na quinta rodada do Brasileirão. Ao somar 248 jogos, torna-se o segundo jogador formado na base do clube com mais jogos pelo profissional. Ele fica atrás apenas do ex-goleiro Fernando Henrique, que tem 265.

Ganso e Martinelli comemoram o gol do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Escalação do Flu

Os desfalques do Flu são Thiago Silva (coxa direita), Otávio (tendão de aquiles direito), Guga (coxa esquerda), Riquelme (joelho esquerdo) e Isaque (joelho direito), além de Fuentes, já em transição. Renato Augusto, que já treina com o grupo, segue sem ser relacionado.

Inicialmente relacionado para a partida contra o Vitória, o lateral Léo Jance foi substituído de última hora por Wallace Davi. O lateral esquerdo sofreu um trauma no treino de sexta-feira (18) e sentiu dores na perna esquerda durante o aquecimento para o confronto.

Com o retorno de Ganso, poupado no último jogo, e Hércules, que havia sentido dores na coxa, os dois retornam ao time titular, de forma que Bernal e Lima comecem no banco. O camisa 10 vem recuperando ritmo após ficar afastado por conta da miocardite e esta será sua quarta partida na temporada, sendo a segunda como titular.

Com isso, o Fluminense vai a campo com a seguinte escalação: Fábio, Samuel, Ignacio e Freytes; Renê, Martinelli, Hércules e Ganso; Canobbio, Arias e Cano.

Escalação do Vitória

Por sua vez, Thiago Carpini escalou o Leão da Barra: Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas, Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

*Matéria atualizada às 18h20