Fluminense x Vitória: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo FLU VIT 5ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 20 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Matheus Delgado Candançan Assistentes Leila Naiara Moreira da Cruz e Fabrini Bevilaqua Costa Var Marcio Henrique de Gois Onde assistir

O Fluminense recebe o Vitória, neste domingo (20), às 18h30, no Maracanã, para o confronto válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será transmitido com exclusividade pelo Premiere.

Como chega o Fluminense

Fluminense e Vitória voltam a se enfrentar pelo Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Embalado por três vitórias consecutivas no Brasileirão sob o comando de Renato Gaúcho, o Flu vai em busca de mais uma diante do Vitória. Com 9 pontos, o Tricolor começou a rodada na terceira colocação e pode assumir a ponta da tabela se conseguir uma combinação de resultados. Além de vencer seu jogo, depende de tropeços de Flamengo, que enfrenta o Vasco no sábado (19), e Palmeiras, que viaja para jogar contra o Fortaleza no domingo.

Para o confronto, Renato Gaúcho não contará com o zagueiro e capitão Thiago Silva, que sofreu uma lesão na coxa esquerda na vitória sobre o Santos e segue em recuperação por mais três semanas. O volante Otávio, que se recupera da cirurgia no tendão de aquiles, o lateral Guga, que lesionou a coxa esquerda, e os atacantes Riquelme e Isaque, que operaram o joelho esquerdo e direito, respectivamente. O lateral esquerdo Fuentes está em transição e Otávio, que foi poupado na última partida por dores na coxa, é dúvida.

Como chega o Vitória

Por outro lado, o Vitória iniciou a rodada na 15ª posição, com 4 pontos e quer vencer para se afastar da zona do rebaixamento - o Grêmio é o primeiro do Z4 com um ponto a menos. Nos dois primeiros jogos pelo Brasileirão 2025, o Leão da Barra perdeu para Juventude e Flamengo, pontuando somente no empate com o Atlético-MG. O primeiro triunfo do time baiano foi na rodada passada, quando derrotou o Fortaleza no Barradão.

O técnico Thiago Carpini terá três desfalques. O goleiro Gabriel, o meia-atacante Wellington Rato e o atacante Renato Kayzer seguem indisponíveis e não vão para o jogo.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Vitória pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Fabrini Bevilaqua Costa

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Bernal, Martinelli e Lima; Canobbio, Arias e Cano

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini)

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Erick, Janderson e Gustavo Mosquito.