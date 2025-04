Martinelli atinge marca especial pelo Fluminense

Ao entrar em campo na vitória sobre o Corinthians, na última rodada do Brasileirão, Martinelli completou 247 jogos pelo profissional do Fluminense. Com a marca, o meia igualou Marcos Junior como segundo Moleque de Xerém com mais partidas pela equipe principal do clube.

Profissional desde dezembro de 2020, o jogador alcançou a marca aos 24 anos e com pouco mais de dois anos de contrato pela frente. Se entrar contra o Vitória, neste domingo (20), o meia se isola na segunda colocação do ranking, atrás apenas do ex-goleiro Fernando Henrique, que defendeu o Flu em 265 ocasiões, entre 2002 e 2010.

Este é mais um feito alcançado por Martinelli com a armadura tricolor. Em 2024, ultrapassou Fred e tornou-se o atleta com mais jogos pelo clube em Libertadores, somando 31 - o ex-atacante possui 29. Além dos 247 jogos, o meia é bicampeão carioca, campeão da Libertadores e da Recopa pelo Fluminense.

- Não sei ainda o tamanho e a importância (que eu tenho no Fluminense). Penso que sou um moleque feliz, que entro em campo para dar o meu melhor e ser feliz. Eu sempre sonhei com isso, e toda vez que eu entro é mais uma oportunidade para fazer aquilo que eu sempre quis. Poder completar quase 250 jogos com essa camisa traz um sentimento de muita felicidade e gratidão por tudo o que eu vivi e tenho para viver aqui ainda. Estou muito feliz, sempre fui muito feliz aqui. - disse em entrevista à FluTV.

(Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Números de Martinelli pelo Fluminense em 2025

Nesta temporada, Martinelli é um dos cinco jogadores do elenco com mais partidas disputadas. Ele entrou em campo 15 vezes, atrás de Fábio e Cano, com 19, Hércules, com 18, Serna, com 17, e Árias, com 16. Ainda, soma um gol e uma assistência.

Recentemente, tornou-se alvo de duras críticas por parte da torcida, situação criticada por Renato Gaúcho na coletiva após a vitória por 2 a 1 contra o Bragantino, cujo gol salvador foi marcado justamente por Martinelli, nos minutos finais.

- Que o torcedor venha sempre ao Maracanã e não pegue no pé. Se for para vaiar, que vaie no fim. Mas no jogo é para incentivar. Isso atrapalha. O Martinelli, que estava sendo perseguido, fez o gol da vitória. O torcedor que estava perseguindo ficou feliz. É difícil para o jogador estar nas quatro linhas ser vaiado, alguns não têm personalidade e podem se esconder e prejudicar a equipe toda. Aí às vezes eu não posso trocar, porque já fiz todas as substituições. O que o torcedor quer é o que nós queremos. Depois do jogo pode vaiar. Mesmo com as vaias o garoto deu os três pontos. Não fez o gol sozinho, mas ajudou. Os garotos de Xerém são o futuro do clube. Sei que ele tem alguns defeitos, mas vamos corrigir. Queremos o carinho. Com o trabalho vamos concluir em vitória.

O Fluminense enfrenta o Vitória, neste domingo (20), às 18h30, no Maracanã, pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor está embalado em quatro vitórias consecutivas sob o comando de Renato Gaúcho. Atualmente na terceira colocação, se vencer pode terminar a rodada na liderança do campeonato.

Top-10 de Moleques de Xerém com mais jogos pelo profissional do Flu:

Ex-goleiro Fernando Henrique (Foto: Paulo Sérgio)

1- Fernando Henrique (2002-2010) – 265 jogos

2- Martinelli (2020-2025) e Marcos Júnior (2012-2018) – 247 jogos

3- Júnior César (2001-2008) – 226 jogos

4- Roger (1996-2004) – 221 jogos

5- Arouca (2004-2008) – 212 jogos

6- César (2000-2003) – 202 jogos

7- André (2020-2024) – 198 jogos

8- Flávio (1997-2003) – 189 jogos

9- Digão (2009-2020) – 183 jogos

10- Thiago Silva (2006-2025) – 177 jogos

Top-5 de jogadores com mais jogos de Libertadores pelo Flu:

1- Martinelli (31)

2- Fred (29)

3- Thiago Neves (28)

4- André, Fábio e Jhon Arias (26)

5- PH Ganso (25)