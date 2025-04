O Vitória divulgou a escalação oficial para o confronto contra o Fluminense, marcado para as 18h30 deste domingo (horário de Brasília), no Maracanã, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do alto número de desfalques, o técnico Thiago Carpini manteve a mesma equipe que venceu o Fortaleza na última quarta-feira, no Barradão.

Thiago Carpini, técnico do Vitória

Essa é a primeira vez que o treinador preserva a escalação do Vitória em relação à partida anterior neste Brasileirão. Esse pode ser um sinal de que o Vitória encontrou uma maneira de jogar após um início de competição turbulento.

O Rubro-Negro, por outro lado, conta com alguns desfalques na lista. Além de Renato Kayzer, que segue em processo de recondicionamento físico, e Wellington Rato, que se recupera de problema no joelho, o Vitória tem os desfalques de Willian Oliveira, Pepê e Carlinhos, todos lesionados.

Willian Oliveira - dor no joelho;

Pepê - dor no quadril;

Carlinhos - problema no adutor.

O Vitória busca o segundo triunfo consecutivo para embalar de vez no Brasileirão e se distanciar da zona de rebaixamento. Vale lembrar que o Rubro-Negro vem de dois bons jogos, em que empatou contra o Atlético-MG no Mineirão, pela terceira rodada, e venceu a primeira no campeonato, contra o Fortaleza, na última rodada, no Barradão.

Escalações de Vitória e Fluminense

Treino do Vitória

VITÓRIA (Técnico: Thiago Carpini):

Lucas Arcanjo; Claudinho, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas, Ricardo Ryller e Matheuzinho; Erick, Gustavo Mosquito e Janderson.

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho):

Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Ganso; Canobbio, Arias e Cano.

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X VITÓRIA

5ª RODADA – BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: Domingo, 20 de abril de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Matheus Delgado Candançan

🚩 Assistentes: Leila Naiara Moreira da Cruz e Fabrini Bevilaqua Costa

🖥️ VAR: Marcio Henrique de Gois

