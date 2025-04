Vindo de três triunfos seguidos no Campeonato Brasileiro, e ainda invicto sob o comando de Renato Gaúcho, o Fluminense pode terminar a 5ª rodada na liderança da competição. Para tanto, precisa superar o Vitória neste domingo (20), a partir das 18h30 (de Brasília), no Maracanã, além de torcer por um tropeço do Palmeiras, que visita o Fortaleza no mesmo horário.

➡️Confira a classificação do Campeonato Brasileiro

E o histórico geral de confrontos é favorável ao tricolor carioca. Ao longo da história, Fluminense e Vitória se enfrentaram 41 vezes por diferentes competições. São 16 vitórias do Flu, 14 empates e 11 triunfos do Vitória.

O time carioca também leva vantagem nos confrontos disputados como mandante. Ao todo, foram 18 partidas, com o Fluminense vencendo nove delas. O Vitória, por sua vez, bateu os tricolores em cinco oportunidades jogando no Rio. Houve ainda quatro empates.

Apesar dos números, o time baiano tem sido uma pedra no sapato dos cariocas nos últimos confrontos. O Vitória venceu as duas partidas disputadas no Brasileirão do ano passado, com 1 a 0 no primeiro turno, no Maracanã; e 2 a 1 no returno, em jogo realizado no Barradão.

Fluminense e Vitória terão desfalques no Maracanã

Neste domingo, o Fluminense não poderá contar com o zagueiro e capitão Thiago Silva, com lesão na coxa esquerda. Além dele, são desfalques confirmados o volante Otávio (passou por cirurgia no tendão de aquiles), o lateral Guga (lesão na coxa esquerda) e os atacantes Riquelme e Isaque, que também passaram por cirurgias.

O Vitória faz campanha irregular até aqui no Brasileirão, e pode terminar a rodada na zona de rebaixamento. Para o jogo no Maracanã, o técnico Thiago Carpini terá três desfalques: o goleiro Gabriel, o meia-atacante Wellington Rato e o atacante Renato Kayzer, lesionados.