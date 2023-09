Título do Brasileirão é possível?



- É difícil, mas não impossível. Mas é muito difícil. Botafogo tem uma larga vantagem e um time qualificado. Fluminense tem que se preocupar com o que acontece internamente e com os próprios jogos. Não tem que olhar para o Botafogo. Tem que fazer o melhor possível. Se eles perderem pontos e a gente somar, a distancia vai diminuir. Mas não tem que pensar nisso e fazer cada vez melhor o nosso trabalho.



Gramado do Raulino de Oliveira



- É uma crítica veemente que eu faço. É um desrespeito com o futebol, com quem paga ingresso e assiste pela televisão. É uma regra básica para que os gramados tenham as mesmas dimensões, mesmo tipo de grama, porque isso iguala. Você jogar em gramas diferentes e lugares diferentes prejudica. Tem que ter uma padronização dos gramados.



Juan Pablo Vojvoda



- Acho que ele e outros são ótimos. É sempre um prazer enfrentá-lo, é um dos grandes treinadores do futebol brasileiro. O Fortaleza tem a gestão do Marcelo Paz, que sempre elogio. Consegue fazer um trabalho duradouro com os treinadores. Consegue formar bem seus elencos e tem consistência nas competições mesmo com um orçamento mais baixo. O Vojvoda é um grande treinador.