Um dos protagonistas na vitória do Fluminense sobre o Fortaleza, neste domingo, Fábio celebrou a conquista dos três pontos diante das dificuldades encontradas no Raulin de Oliveira, em Volta Redonda.



Em entrevista na beira do campo, o goleiro destacou a importância do resultado e elogiou a entrega do time tricolor.



+ ATUAÇÕES: veja que se destacou no Fluminense em vitória contra o Fortaleza