Samuel Xavier foi advertido aos 29 minutos do primeiro tempo após carrinho em Guilherme. Antes do duelo contra o Fortaleza, ele já havia sido punido contra Grêmio e Bahia.



Sem o camisa 2, Fernando Diniz terá Guga como alternativa principal para assumir a titularidade na lateral-direita contra o rival cruz-maltino.



Com 39 pontos, o Fluminense é o atual quinto colocado no Campeonato Brasileiro, O Tricolor está a um ponto do G4 e a 13 do líder Botafogo.