Com gol nos acréscimos, o Fluminense venceu o Fortaleza no Estádio Raulino de Oliveira por 1 a 0, neste domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileirão. O gol do Tricolor carioca foi de Diogo Barbosa, aos 46 minutos do segundo tempo. Por conta disso, ele recebeu uma das maiores notas do time, assim como Fábio e André.