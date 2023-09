Com gol nos acréscimos, o Fluminense venceu o Fortaleza por 1 a 0, neste domingo (3), pela 22ª rodada do Brasileirão, no Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda-RJ. Diego Barbosa, aos 46 minutos do segundo tempo, fez o gol do triunfo. Veja os melhores momentos no vídeo acima!