Fluminense ‘de Copas’ alivia pressão e mostra que tem futebol para jogar

A vitória do Fluminense sobre o Internacional pela Copa do Brasil encerrou o jejum de cinco jogos sem vencer e aliviou a pressão. Em grande atuação, Everaldo e Serna resgataram o Flu "de Copas" para mostrar que o futebol não ficou nos Estados Unidos.

continua após a publicidade

➡️ Melhores momentos: Fluminense encerra jejum e vence o Internacional na Copa do Brasil

Desde o retorno do Mundial de Clubes, o Tricolor amargou quatro derrotas no Brasileirão e estava há quase um mês sem vencer. No entanto, deixou para trás as falhas cometidas nas partidas anteriores e reencontrou o caminho do gol.

O que melhorou no Fluminense contra o Inter

Sem Renê e Fuentes, Renato apostou em Guga improvisado na lateral esquerda. O jogador, que vinha de más atuações, surpreendeu positivamente e foi importante para o time, especialmente no setor defensivo, sendo responsável por sete cortes e seis interceptações. Junto com Thiago Silva, Freytes e Samuel Xavier, deu segurança à defesa, que estava compacta, bem postada e pouco sofreu diante dos gaúchos.

continua após a publicidade

Um ponto de evolução nesta partida foi na pressão ao portador da bola. Nos jogos anteriores, os jogadores adversários tiveram liberdade para conduzir e pensar no jogo no campo de ataque. Dessa vez, os defensores do Flu estavam coordenados para que um deles saltasse para fazer a pressão, dificultando a criação colorada.

Outra melhora vista no duelo foi com a bola no pé. Segundo dados do Sofascore, o Fluminense teve nove finalizações e 41% de posse, números que se justificam pela estratégia adotada, de contra-ataques e transições rápidas. Ao recuperar a bola, os meias, principalmente Martinelli, tiveram papel importante na ligação com os atacantes e Serna era o principal alvo.

continua após a publicidade

Foi assim que o gol da vitória tricolor saiu. O camisa 8 recuperou a posse no campo de defesa, teve calma para se livrar dos marcadores e distribuiu para Samuel Xavier, projetado para o ataque. O lateral-deireito rapidamente colocou o colombiano na corrida, que deixou dois colorados pelo caminho até encontrar Eve, livre, para balançar a rede.

Diante do Colorado, o Flu foi objetivo e buscou concluir as jogadas com velocidade, algo que não ocorreu em partidas passadas. Sem finalizar as jogadas, o time perdia a posse e dava ao adversário a possibilidade do contra-ataque enquanto.

O Tricolor volta à campo no sábado (2), às 21h, para enfrentar o Grêmio pela 18ª rodada do Brasileirão. Na semana seguinte, no dia 6 (quarta-feira), joga os 90 minutos finais da decisão contra o Internacional no Maracanã. Para avançar direto às quartas da Copa do Brasil, basta uma vitória ou empate. Uma derrota simples leva a disputa para os pênaltis

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense