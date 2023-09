Os lances que marcaram a partida



✔ FESTIVAL DE CARTÕES! O árbitro André Luiz Skettino teve trabalho no primeiro tempo. Ao todo, foram seis cartões amarelos distribuídos apenas na primeira etapa - quatro para o Fluminense e dois para o Fortaleza.



✔ GRAMADO RUIM! O Fluminense mandou a partida no Raulino de Oliveira porque o Maracanã está fechado para tratamento do gramado. E advinha... O gramado do estádio em Volta Redonda também deixou a desejar.



✔ CONVOCAÇÃO EM TEMPO REAL! Enquanto atuava pelo Fluminense, o volante Alexsander foi convocado para a Seleção Brasileira pré-olímpica. O atleta foi avisado no intervalo da partida contra o Fortaleza.



✔ FLU NA BRONCA! Aos 41 minutos do segundo tempo, Arias caiu na grande área e pediu pênalti. O árbitro não marcou falta e o VAR não chamou para revisão.



✔ GOL SALVADOR! Quando a partida já se encaminhava para o empate sem gols, Diogo Barbosa garantiu a vitória tricolor. Em um chute com o pé direito, o lateral-esquerdo tornou-se o herói improvável no Raulino de Oliveira.