— O que a gente vai dizer desse jogo? Quero dizer do espanto da arbitragem. Raramente eu falo de arbitragem aqui, mas p**** não tem jeito de não citar esse cara, né? Tal de Dario Herrero, árbitro argentino... ele escandalizou o jogo? Não, mas ele atrapalhou um bocado o jogo. O Fluminense tem o direito de reclamar da arbitragem hoje. Eu costumo questionar e criticar quem reclama de arbitragem, mas tem que ter um saco de aço para aturar o que a gente viu aqui. O que ele inverteu de falta, o que ele deixou de marcar falta e quase todas pró-Fluminense. E outra, vi uma falta de coragem na transmissão do jogo oficial de abordar a expulsão do Samuel Xavier. Foi justa? Foi incontestável? Realmente um lance de amarelo? Foi uma falta e que dá até para pensar em cartão, mas incontestável? Vi o lance 300 vezes aqui e não achei falta para amarelo, ainda mais o que vai forçar o segundo. O primeiro amarelo foi fruto de um erro do juiz, nasceu de um erro dele. Ele acabou com o jogo, com a expulsão. Ele não definiu o resultado, mas interferiu -, e prosseguiu: