Foi um jogaço! Na noite desta quarta (27), Fluminense e Internacional abriram a fase semifinal da Libertadores da América no Maracanã com um empate eletrizante: 2 a 2. Cano marcou duas vezes para o Tricolor, enquanto Hugo Mallo e Alan Patrick fizeram os gols do Colorado. O jogo da volta será no Beira-Rio, na próxima semana (quarta, 4). Veja no player acima os melhores momentos.