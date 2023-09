Em sua análise pós-jogo, Vampeta criticou a decisão do técnico colorado em substituir Alan Patrick, autor do gol de virada do Internacional e melhor jogador do time, aos 64 minutos. A saída do meia condicionou a partida da equipe gaúcha, que levou o empate quatro minutos após a entrada de Lucca no lugar do camisa 10. Apesar disso, o ex-jogador enalteceu o confronto entre as equipes e descartou favoritismo para próxima quarta-feira, no Beira-Rio.