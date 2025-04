O Comitê Consultivo de Especialistas Internacionais da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou, nesta segunda-feira (21), o parecer sobre a análise do VAR da partida entre Fluminense e Vitória, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro, que terminou empatada por 1 a 1. O grupo concordou com a não marcação de pênalti no colombiano Jhon Arias, já no segundo tempo, quando o Tricolor vencia.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

- O parecer técnico do Comitê Internacional é de que não houve pênalti no lance citado. O jogador do Fluminense/RJ, ao perceber o contato do adversário com sua camisa, se deixa cair. O contato não é prolongado e tão pouco motiva a queda do jogador - diz o documento, assinado pelo diretor Rodrigo Cintra.

Todas as análises foram feitas em reunião virtual com participação de todos os componentes do Comitê, Nicola Rizolli, Nestor Pitana e Sandro Ricci, do Diretor de Arbitragem-CBF, Rodrigo Cintra e do integrante da Comissão de Árbitros-CBF, Fabricio Vilarinho.

continua após a publicidade

Fluminense viaja sem titulares para confronto pela Sul-Americana; veja os relacionados

O entendimento da equipe de arbitragem foi de que o lance, apesar de contato de "agarrão" de Lucas Halter em Arias, não gerou impacto para queda. O árbitro Matheus Delgado Candançan (Fifa/SP) sequer foi chamado por Marcio Henrique de Gois e a assistente Amanda Matias Masseira, que estavam no VAR.

Após o duelo no Maracanã, o técnico do Fluminense, Renato Gaúcho, reclamou do lance e criticou a CBF em tom irônico.

- Quem apita os jogos hoje em dia é o VAR. Não sou contra, é uma coisa que veio para ajudar, mas pelo jeito prejudicar. Muitos do que estão lá no VAR, a CBF dá uma Ferrari para o Stevie Wonder pilotar. Essa é realidade, não é impossível o cara não enxergar um negócio dele.