Em uma partida marcada pela polêmica de arbitragem e do VAR, Fluminense e Vitória ficaram no 1 a 1 pela quinta rodada do Brasileirão. O Tricolor, que vinha vencendo com gols nos minutos finais, dessa vez sofreu deste veneno ao levar o empate aos 44 do segundo tempo, justificando alerta feito por Renato Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Após o jogo, o lateral-esquerdo Renê foi para a zona mista e comentou o desempenho da equipe. Assim como Renato, o jogador também criticou a atuação do VAR por não chamar o árbitro Matheus Candançan para checar um possível pênalti em Jhon Arias, que poderia ampliar a vantagem tricolor.

➡️ Renato detona arbitragem por pênalti não marcado em Fluminense x Vitória

- Acho que o Árias foi puxado debaixo do braço pela camisa, acabei falando um pouco com o Matheus pra ele deixar o VAR dar a opinião dele. Teve outro lance também no Canobbio, no jogo passado, em casa, que pra mim foi pênalti, um joelhada no Canobbio. Hoje foi um puxão claro, deu pra ver puxando a camisa do Árias, acho que no ano passado falaram muito que eles (o VAR) estavam participando, hoje estão um pouco ausentes, eles estão lá com a TV e os lances que dá pra ajudar dentro de campo, acredito que ele tem que ajudar o juiz, ele pode não ter visto puxão e o VAR viu, poderia ter avisado a ele e seria um pênalti ali que poderia nos dar o 2x0 na hora e tirar um pouco da pressão.

continua após a publicidade

Jhon Arias é puxado dentro da área em Fluminense x Vitória (Foto: Marina Garcia/FFC)

Mas para além das críticas ao árbitro de vídeo, Renê também olhou para dentro do time para analisar o empate amargo. Embora estivesse em uma crescente de produção, dessa vez Flu criou pouco e teve dificuldade de penetrar a defesa baiana, pecando também na conclusão das jogadas.

- É um jogo chato, o Vitória marca muito bem, marca sempre em bloco baixo e explora os contra-ataques, a gente sabia disso. Acredito que não criamos como os últimos jogos, mas o que criamos, poderíamos ter feito um placar mais elástico antes do gol deles. Mas futebol é isso, é trabalhar agora, ver o que a gente precisa melhorar. É só no vídeo agora e no treinamento que a gente vai ver os erros e ver o que dá pra fazer quando pega um time que fica um pouco lá embaixo, como foi o caso do Vitória.

continua após a publicidade

Mesmo com o resultado relativamente negativo, o jogador afirmou que a confiança do time segue inabalada para a sequência da temporada. Ainda, confessou que o empate confirmou um alerta de Renato Gaúcho.

- Não abala, porque a gente trabalha pra isso. O Renato é até um pouco chato às vezes com isso. Enquanto o juiz não apita, tudo pode acontecer, tanto a favor como contra. E ele vinha alertando que vinha acontecendo a favor, pra gente ficar ligado pra não acontecer contra. Infelizmente hoje foi um dia que aconteceu contra a gente. Tentar talvez, na próxima vez, não deixar o jogo ficar até o final nesse 1x0 sofrido. Poderíamos ter aproveitado as melhores chances e ter matado o jogo.

Vencendo até os 44 do segundo tempo, o Fluminense teve alguns minutos de liderança no Brasileirão - entre o gol de Cano e o primeiro do Palmeiras - e teria terminado a rodada em 2º não fosse o gol de Lucas Braga. Mesmo saindo apenas com um ponto, o time está em terceiro e Renê falou com otimismo sobre o futuro.

- Mostramos a nossa força, faltou um pouco para a gente colar lá em cima na tabela, mas vai ter outras oportunidades. A Renatinho faz um bem trabalho junto com a nossa equipe, acredito que nos próximos anos a gente vai ter muita oportunidade de colar lá em cima e quem sabe voltar ali.