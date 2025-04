Depois de um empate amargo contra o Vitória no Maracanã, o Fluminense já vira a chave para a disputa da Sul-Americana. A equipe viaja nesta segunda (21) para o Chile, onde enfrenta o Unión Española na quarta-feira (23), às 19h.

O jogo deste domingo (20) quebrou a sequência de quatro vitórias consecutivas de Renato Gaúcho no comando do Tricolor. Mesmo seguindo invicto, há um sentimento de frustração pelo resultado, especialmente diante do contexto do jogo.

Desde que Renato assumiu o Flu, o time mostrava evolução jogo a jogo. No entanto, o confronto contra o Vitória expôs a dificuldade da equipe em jogar contra adversários que marcam compactados e com bloco baixo. A consequência disso foi uma partida com poucas chances claras de gol e um aproveitamento aquém na conclusão das jogadas.

Segundo os dados do Sofascore, o Flu finalizou 11 vezes, contra 7 do Leão, contabilizando apenas cinco "grandes chances", quatro do lado carioca e uma do lado baiano. A ineficiência da equipe de Laranjeiras foi penalizada aos 44 do segundo tempo, quando Lucas Braga igualou o placar para os visitantes. Antes disso, Canobbio e Bernal, por exemplo, tiveram oportunidade de ampliar, mas não aproveitaram.

Outro ponto sobre a partida é a polêmica de arbitragem, comentada por Renato Gaúcho na coletiva e por Renê na zona mista. Quando ainda vencia por 1 a 0, Arias foi puxado na área e caiu pedindo a penalidade, que não foi marcada pelo juiz de campo nem pelo VAR, gerando reclamações do banco de reservas e a indignação da torcida no Maracanã, que proferiu cânticos ofensivos ao árbitro logo em seguida.

Independente disso, como destacou Renê, agora as atenções se voltam para o confronto de quarta-feira (23), contra o Unión Española, que pode encaminhar a classificação do Fluminense para a próxima fase da Sul-Americana. Com duas vitórias em dois jogos, o time lidera o grupo F. O duelo desta semana fecha o "turno" da fase de grupos e, nos jogos de volta, o Tricolor jogará duas das três partidas em casa, onde é difícil de ser batido em competições continentais.