O Fluminense embarcou nesta segunda-feira (21) para o Chile, onde enfrenta o Unión Española pela Sul-Americana. Por opção da comissão técnica, nenhum dos titulares contra o Vitória viajou para o confronto, inclusive Renato Gaúcho.

Com 12 jogadores poupados e muitos atletas da base, quem comandará a equipe é o auxiliar Alexandre Mendes. Dos 26 relacionados, dez estavam em campo no último jogo dos Moleques de Xerém pelo Brasileirão Sub-20, a vitória por 2 a 1 sobre o Santos.

Titulares no Rio e Moleques de Xerém no Chile

Wesley Natã é o mais novo entre os relacionados pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Não é a primeira vez que Renato Gaúcho opta por poupar os titulares na Sul-Americana. Contra o GV San José-BOL, cinco jogadores não foram relacionados para a partida no Maracanã: Martinelli, Canobbio, Arias, Thiago Silva e Freytes. Outros, como Renê, Hércules e Cano ficaram à disposição no banco de reservas.

Dessa vez, Renato foi mais "radical" com o jogo fora de casa, tendo em vista o clássico contra o Botafogo no final de semana, pelo Brasileirão. Além dos cinco citados anteriormente, Fábio, Samuel Xavier, Renê, Ignácio, Freytes, Hércules, Lima, Ganso e Cano não viajaram para o Chile. Com isso, os jogadores do sub-20 terão oportunidade no profissional.

Com as mudanças, a média de idade do elenco cai de 27,8 para 22,7 anos. O jogador mais velho é Thiago Santos, seguido por Manoel, com meses de diferença, mas ambos com 35 anos. Já o mais novo é Wesley Natã, nascido em 2008, com 17 anos completados no dia 18 deste mês.

Em primeiro no Grupo F, com seis pontos, o Fluminense encara o Unión Española na quarta-feira (23), às 19h, no Estádio Bicenteario de La Florida. nas rodadas anteriores, venceu o Once Caldas por 1 a 0 e o GV San José por 5 a 0.

Veja os relacionados para a Sul-Americana

Goleiros: Gustavo Ramalho (22), Kevyn Vinicius (19) e Vitor Eudes (26)

Zagueiros: Caio Amaral (20), Davi Schuindt (20), Gustavo Cintra (19), Manoel (35) e Thiago Santos (35)

Laterais-esquerdos: Léo Jance (20) e Vagno (17)

Lateral-direito: Julio Fidelis (18)

Meias: Fabinho (19), Facundo Bernal (21), Dohmann (20), Lezcano (21), Nonato (27), Thiago Henrique (20) e Wallace Davi (17)

Atacantes: Everaldo (33), Keno (35), Kelwin (19), Keven (17), Kevin Serna (27), Lavega (20), Paulo Baya (25) e Wesley Natã (17)