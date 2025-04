Thiago Silva será um dos grandes líderes do Fluminense no Mundial de Clubes. O experiente zagueiro retornou ao time que o projetou para o futebol depois de 15 anos atuando em grandes equipes da Europa. Em entrevista concedida à Fifa, o defensor falou sobre a volta ao principal clube da sua carreira no Brasil.

continua após a publicidade

Thiago Silva em campo pelo Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

— Eu sempre tento falar as coisas do coração. Eu nunca imaginei viver esse momento nos meus melhores sonhos. A responsabilidade é grande de estar vestindo essa camisa novamente (depois) de ter feito uma história vitoriosa. O que eu mais quero nesse final de carreira é conquistar um título com essa camisa — disse.

Thiago tem uma carreira vitoriosa com 26 títulos nacionais, mas apenas um deles foi conquistado com a camisa do Fluminense. A Copa do Brasil de 2007 foi importante para o clube, mas a derrota na final da Libertadores no ano seguinte ficou marcada na história para Thiago e a torcida do tricolor.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Por isso, o zagueiro e capitão quer conquistar mais um título importante para encerrar a vitoriosa carreira com chave de ouro. O Tricolor tem diferentes caminhos para tornar o sonho do defensor real. Além das competições nacionais e da Sul-Americana, o Fluminense terá o Mundial pela frente a partir de julho. Experiente e campeão da competição em 2021, Thiago Silva reconhece que as chances de vencer o torneio são pequenas.

continua após a publicidade

Thiago Silva, será o capitão do Fluminense no Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

— Sabemos que vencer o Mundial será uma tarefa difícil, mas nós temos o objetivo de ir lá e representar bem as cores do Fluminense. Esse é o nosso intuito. Independente se a gente vai jogar contra o (Borussia) Dortmund, Paris (Saint-Germain), ou Chelsea, a gente vai procurar sempre fazer o nosso melhor. Em todas as competições que você disputa, você almeja vencê-la. Mas olhando para o outro lado, você vê que as outras 31 equipes pensam como você. Então você tem que ir bem preparado, da melhor forma possível e desfrutar do momento — acrescentou.

Jogos do Fluminense na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Fluminense x Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo F)

📅 17 de junho, terça, às 13h (de Brasília)

🏟️ Nova Jersey

🌏 Fluminense x Ulsan HD (KOR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo F)

📅 21 de junho, sábado, às 19h (de Brasília)

🏟️ MetLife Stadium

🌏 Mamelodi Sundowns (RSA) x Fluminense

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo F)

📅 25 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium