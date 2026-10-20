Com novidades, Fluminense embarca para decisão contra o Palmeiras

A delegação do Fluminense iniciou a viagem para o compromisso mais decisivo do ano. O Tricolor embarcou no Rio de Janeiro rumo a São Paulo na tarde desta terça-feira (20), com foco total no duelo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

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Fluminense embarca para São Paulo focado em buscar a vaga na final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

A principal atração da lista de convocados fica por conta da presença de Martinelli e Germán Cano. O meio-campista, que trata uma entorse no joelho esquerdo, viajou com a equipe, enquanto o atacante argentino voltou a ser integrado após recuperar-se de lesão na coxa direita sofrida em setembro, mantendo chances reais de atuar.

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Cenário do confronto

O reencontro entre as duas equipes acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Para avançar diretamente à decisão continental, o time das Laranjeiras necessita de uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol leva a definição da vaga para as cobranças de pênalti.

Confira a lista de relacionados do Fluminense: