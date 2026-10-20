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Com novidades, Fluminense embarca para decisão contra o Palmeiras

Delegação tricolor viaja a São Paulo com novidades médicas na lista de relacionados

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 15:30
Supervisionado porPedro Werneck,
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Fluminense perfilado antes de enfrentar o Palmeiras
Fluminense embarca para São Paulo focado em buscar a vaga na final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

A delegação do Fluminense iniciou a viagem para o compromisso mais decisivo do ano. O Tricolor embarcou no Rio de Janeiro rumo a São Paulo na tarde desta terça-feira (20), com foco total no duelo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.

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Fluminense embarca para São Paulo focado em buscar a vaga na final da Libertadores (Foto: Reprodução / X)
Fluminense embarca para São Paulo focado em buscar a vaga na final da Libertadores (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

A principal atração da lista de convocados fica por conta da presença de Martinelli e Germán Cano. O meio-campista, que trata uma entorse no joelho esquerdo, viajou com a equipe, enquanto o atacante argentino voltou a ser integrado após recuperar-se de lesão na coxa direita sofrida em setembro, mantendo chances reais de atuar.

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Cenário do confronto

O reencontro entre as duas equipes acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Para avançar diretamente à decisão continental, o time das Laranjeiras necessita de uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol leva a definição da vaga para as cobranças de pênalti.

Confira a lista de relacionados do Fluminense:

  1. Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
  2. Zagueiros: Ignácio, Thiago Silva, Igor Rabello e Millán;
  3. Laterais: Renê, Arana, Guga e Samuel Xavier;
  4. Meio-campistas: Ruan Sales, Hércules, Martinelli, Otávio, Lucho Acosta, Nonato e Ganso;
  5. Atacantes: Wesley Natã, Hulk, Canobbio, Castillo, Savarino, Serna, Germán Cano e Soteldo.

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