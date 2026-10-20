Com novidades, Fluminense embarca para decisão contra o Palmeiras
Delegação tricolor viaja a São Paulo com novidades médicas na lista de relacionados
A delegação do Fluminense iniciou a viagem para o compromisso mais decisivo do ano. O Tricolor embarcou no Rio de Janeiro rumo a São Paulo na tarde desta terça-feira (20), com foco total no duelo de volta da semifinal da Libertadores contra o Palmeiras.
➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fluminense
A principal atração da lista de convocados fica por conta da presença de Martinelli e Germán Cano. O meio-campista, que trata uma entorse no joelho esquerdo, viajou com a equipe, enquanto o atacante argentino voltou a ser integrado após recuperar-se de lesão na coxa direita sofrida em setembro, mantendo chances reais de atuar.
Cenário do confronto
O reencontro entre as duas equipes acontece nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília). Para avançar diretamente à decisão continental, o time das Laranjeiras necessita de uma vitória por dois ou mais gols de diferença. Uma vitória tricolor por apenas um gol leva a definição da vaga para as cobranças de pênalti.
Confira a lista de relacionados do Fluminense:
- Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes;
- Zagueiros: Ignácio, Thiago Silva, Igor Rabello e Millán;
- Laterais: Renê, Arana, Guga e Samuel Xavier;
- Meio-campistas: Ruan Sales, Hércules, Martinelli, Otávio, Lucho Acosta, Nonato e Ganso;
- Atacantes: Wesley Natã, Hulk, Canobbio, Castillo, Savarino, Serna, Germán Cano e Soteldo.
Fluminense
Martinelli passa por teste final antes da semi da LibertadoresHá 1 hora
Futebol Nacional
Palmeiras domina ranking de minutagem entre clubes da Série A, contra um Flamengo ausenteHá 5 horas
Futebol Feminino
O que está em jogo nas voltas das quartas de final da Copa do Brasil Feminina?Há 1 dia
Fluminense
Fred conquista primeiro título como técnico do Fluminense Sub-20Há 1 dia
Fluminense
Fluminense monta telão em Laranjeiras para semifinal da LibertadoresHá 1 dia
Fora de Campo
Dublador revela provocação de Gabigol em Fluminense x SantosHá 1 dia
Mais LANCE!