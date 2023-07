No estádio Diego Armando Maradona, o mesmo do duelo da próxima terça, às 19h (de Brasília), a equipe comandada por Enderson Moreira tinha apenas 8% de chance de avançar. No entanto, levou a melhor no duelo entre os campeões nacionais da época por 4 a 2 e garantiu a vaga nas oitavas. Em Montevidéu, Nacional-URU e América-MEX ficaram no empate e ajudaram na combinação de resultados.