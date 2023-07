O mês terá início nesta terça para o Tricolor, que já desembarcou em Buenos Aires e fará o último treino antes da partida nesta segunda, no CT do Boca Juniors, também na capital hermana. Na terça, os comandados de Fernando Diniz entram em campo às 19h (de Brasília), no estádio Diego Armando Maradona, para medir forças com o adversário alvirrubro.