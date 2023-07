- Eu tinha recebido convite do Fluminense no início do ano, mas não deu certo. Dessa vez, quando me ligaram novamente, falei com meu empresário que queria vir, tinha essa vontade e curiosidade de trabalhar com o Diniz. Quando surgiu o convite, mesmo tendo o Marcelo, eu sabia que iria aprender muito. Sabia que o Fluminense teria muitos jogos e que teria oportunidades. Falei que queria vir, ajudar, mudar um pouco o ambiente e fazer parte desse grupo foi muito bom para mim. Diniz é um cara que tem me ajudado e ensinado bastante - explicou.