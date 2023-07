- Foi um pedido pra ele participar ao máximo do jogo. Desde o ano passado, ele é um dos melhores (atletas) que atuam no futebol brasileiro e ele está se reconhecendo cada vez mais um grande jogador. E a gente precisa muito dele. Ele é extremamente decisivo, desequilibrante. A gente pode fazer o que for, mas no fundo a gente depende muito do jogador. Ele é um jogador que tem um poder de desequilíbrio alto, como Cano tem, Ganso tem. Ele foi muito colaborativo em todas as fases do jogo, não só com a bola, mas sem a bola, na marcação. Fez uma partida brilhante na minha opinião.