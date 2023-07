- Com Arias nos entendemos muito bem. Um cara que a qualquer momento você tem de estar ligado. Ele pode te deixar sozinho com o goleiro. Parece que nos conhecemos há muito tempo. Parabenizo ele, porque estava precisando dessa assistência. No primeiro tempo, eles estavam muito fechados, não estávamos conseguindo nos infiltrar. No segundo, conseguimos entrar mais no campo rival e chegamos ao gol - disse Cano.