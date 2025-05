O Fluminense deve ter um desfalque importante para o Mundial de Clubes. Facundo Bernal sofreu uma lesão de grau 3 na coxa esquerda. O tempo de recuperação é em torno de três a quatro meses.

Bernal deixou a partida contra o Atlético-MG com dores. Exames realizados nesta segunda-feira (12) mostraram a lesão do adutor da coxa esquerda. O volante já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho.

Confira o comunicado divulgado pelo Fluminense sobre Bernal:

"O volante Facundo Bernal deixou o campo na partida contra o Atlético (MG), na noite de domingo (11/05), sentindo dores na coxa esquerda. Os exames realizados no atleta, nesta segunda-feira, 12/05, apontaram lesão do adutor da coxa esquerda, grau três. O jogador já iniciou o tratamento no CT Carlos Castilho."

Bernal foi contratado pelo Fluminense em 2024. Com status de promessa do Uruguai, o volante tem contrato com o Tricolor até julho de 2028. Ao todo, o jogador tem 18 jogos e uma assistência e vinha sendo utilizado por Renato Gaúcho.

A lesão de Bernal complica o Fluminense, que também tem a ausência de Otávio. O volante, que foi contratado nesta temporada, rompeu o tendão de Aquiles e não tem previsão de retorno. No momento, o Tricolor tem apenas Martinelli, Hércules e Nonato, além da cria de Xerém, Wallace Davi.

