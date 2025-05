Zé Delivery é o novo patrocinador do Fluminense

O aplicativo de entrega de bebidas Zé Delivery voltou a patrocinar o Fluminense. A marca estampa a parte de trás do short e estreou na armadura tricolor na derrota para o Atlético-MG, no domingo (11), pelo Brasileirão.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

De volta ao uniforme do Flu, o vínculo atual tem duração de três anos, valendo até maio de 2028. Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, o Zé Delivery estampou a barra de cima das costas da camisa de jogo. O clube não divulgou valores.

Atuais patrocinadores do Fluminense

Superbet, Zinzane e Frescatto estampam a frente do uniforme tricolor (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O atual uniforme tricolor conta com cinco patrocinadores, contando o recém chegado Zé Delivery, única marca presente no short. Na parte da frente da camisa, a Superbet ocupa o máster, a Zinzane estampa as mangas e a Frescatto o omoplata. Atrás, a Unig aparece na barra inferior da blusa, abaixo do número.

continua após a publicidade

O maior acordo de patrocínio é com a Superbet, que entrou no lugar da Betano. Anunciado em 2024 com duração de três anos, a casa de apostas é a patrocinadora máster do Fluminense até 2027, pagando R$ 52 milhões por ano. Na época do anúncio, era o quarto maior valor do futebol brasileiro.

Em março de 2025 o Flu divulgou o patrocínio da Unig (Universidade Nova Iguaçu), instituição de ensino superior. A parceria é válida por dois anos e estreou um jogo do Campeonato Carioca na barra inferior da blusa.

continua após a publicidade

A marca carioca de moda é a parceira com vínculo mais duradouro dentre os atuais. A relação com a Zinzane começou em 2020, com vínculo inicial de 16 meses, e foi renovada duas vezes por dois anos. Além do uniforme do futebol profissional, patrocina também o time de vôlei feminino.

Já a Frescatto, empresa de venda do setor de pescados, voltou a patrocinar o Fluminense em 2022. O contrato original era de dois anos e foi renovado por mais dois, valendo até janeiro de 2027. A relação é a mais antigas dos patrocinadores e começou em 2015, quando estampou a mesma propriedade que ocupa atualmente, mas foi encerrada em 2018.