Um dos principais nomes da vitória do Fluminense sobre a Inter de Milão por 2 a 0, que classificou a equipe às quartas de final, foi o zagueiro Thiago Silva. Além de mostrar liderança em campo ao sugerir mudança tática durante o jogo proposto pelo técnico Renato Gaúcho, o capitão fez um discurso emocionante antes de a bola rolar no Bank of America Stadium, em Charlotte.

O registro foi divulgado pelo Fluminense nesta quarta-feira em suas redes sociais. Nele, Thiago Silva aparece no meio do grupo, que está abraçado, e recorda uma dificuldade pessoal: a perda do padrasto em 2014, pouco depois da Copa do Mundo de 2014, em que a Seleção foi derrotada por 7 a 1 pela Alemanha.

— Eu quero dizer um negócio com vocês. Pensei durante a noite, durante ontem. Sobre entregar tudo lá dentro. De não deixar para depois o que a gente pode fazer agora. Não espera, de acordo com o jogo, falar o que eu poderia ter feito. Não. Eu me emociono porque vocês vão entender um pouco. Em 2014, estavam disputando a Copa do Mundo no Brasil. Em um dos dias lá de folga, fui para casa. Chegou meu padrasto, que é o cara que me fez hoje ser o Thiago Silva. Ele estava doente, eu não sabia a gravidade da doença. Eu não sabia. Voltei para Seleção, acabou da forma que acabou (7 a 1 para a Alemanha). Ele foi internado, eu fui para Paris. Comecei de novo a minha pré-temporada.

E completou: — Em um dos primeiros jogos do campeonato, minha esposa me liga e fala: "seu padrinho morreu". Sabe o que eu quero dizer com isso: eu não fui ver ele no hospital porque eu achei que ele ia sair. O que eu quero dizer: não deixa de fazer lá dentro o que a gente pode fazer agora, não deixa para depois porque não dá tempo. Aproveita o momento e desfruta com alegria, mas com responsabilidade. Dito isso, a gente precisa acabar com 11. Não leva essa coisa para o lado desleal, seja leal com os caras, mas compita com os cara para car***. Tem um que competir com os caras, está bom? Que Deus abençoe.

Thiago Silva após a vitória contra a Inter de Milão; Zagueiro e capitão fez discurso emocionante antes de a bola rolar (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

Além do recorte do discurso, o Fluminense também divulgou os bastidores da classificação em um vídeo no seu canal do Youtube.

Fluminense x Al-Hilal nas quartas

Com a classificação, o Fluminense terá pela frente o Al-Hilal valendo vaga nas semifinais. O confronto será nesta sexta-feira às 16h, no Camping World Stadium, em Orlando. Quem vencer, enfrenta o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Caso a partida termine empatada no tempo normal, a vaga será definida na prorrogação posteriormente nos pênaltis.