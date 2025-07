O Fluminense está entre os quatro melhores times do mundo, e a caminhada até a semifinal do Mundial de Clubes foi construída com bola na rede. Ao todo, foram oito gols em cinco jogos, marcados de todas as formas.

Relembre cada um dos gols do Fluminense no Mundial de Clubes que mantêm vivo o sonho do título.

Os gols do Fluminense no Mundial de Clubes

Fase de Grupos

Todos os quatro gols da primeira fase saíram em um único jogo: a vitória por 4 a 2 sobre o Ulsan HD, da Coreia do Sul. Relembre:

Arias (de falta): Aos 26 do primeiro tempo, o colombiano cobrou uma falta com perfeição, no ângulo, e abriu o placar para o Flu. Golaço!

Nonato (rebote): Aos 20 do segundo tempo, Nonato aproveitou um rebote da zaga após cruzamento de Keno e fuzilou para empatar o jogo em 2 a 2.

Freytes (oportunismo): Aos 37, a estrela de Cano brilhou de forma inusitada. Após cobrança de escanteio, o argentino furou o chute, mas a bola virou um passe perfeito para o zagueiro Freytes, que só escorou para o gol.

Keno (de cabeça): Para fechar a conta, aos 47, Arias recebeu na linha de fundo e cruzou na cabeça de Keno, que selou a vitória por 4 a 2.

Arias comemora gol do Fluminense contra o Ulsan (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

O mata-mata: gols para fazer história

Oitavas: Cano e Hércules derrubam a Inter

Na vitória por 2 a 0 sobre a Inter de Milão, os gols foram de pura raça e estrela. Germán Cano abriu o placar de cabeça, marcando seu primeiro gol no Mundial. A bola sobrou para Arias na direita. O colombiano avançou e cruzou. Mesmo com a redonda desviando em Bastoni, ela caiu perfeita para Germán Cano. O argentino cabeceou entre as pernas de Sommer. Já nos acréscimos, aos 48 do segundo tempo, Hércules avançou e bateu cruzado para confirmar a classificação histórica.

Quartas: Martinelli e Hércules - de novo - decidem

Contra o Al-Hilal, a estrela dos volantes brilhou. Martinelli abriu o placar com um golaço aos 39 do primeiro tempo, ao dominar, girar sobre a zaga e bater com a perna esquerda no ângulo. Golaço. Após o empate saudita, coube novamente a Hércules decidir. Aos 24 do segundo tempo, o volante, que havia entrado no lugar de Martinelli, interceptou um avanço saudita e tentou chutar, a bola desviou e caiu para Samuel Xavier, que devolveu ao 35. O volante entrou na área e bateu cruzado na saída de Bono.

Hércules comemora seu gol contra o Al-Hilal (Foto: Lucas Merçon/FFC)

Em busca de novos gols históricos

Agora, o Fluminense se prepara para a semifinal contra o Chelsea, na próxima terça-feira (8), às 16h, no MetLife Stadium. A torcida tricolor vive a expectativa de que novos gols históricos coloquem a equipe na grande final do Mundial de Clubes, para mais uma vez sonhar e buscar fazer história.

