A repórter Barbara Coelho, da CazéTV, não conseguiu conter a emoção enquanto entrevistava o zagueiro Thiago Silva, após a classificação do Fluminense no Mundial. O Tricolor venceu o Al-Hilal por 2 a 1, no tempo regulamentar, com gols de Martinelli e Hércules, para o Tricolor, e Marcos Leonardo, para o time saudita.

Thiago Silva dedica classificação do Fluminense à família

A emoção tomou conta do zagueiro Thiago Silva após a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Al-Hilal, nesta sexta-feira (4), pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Em momento de comemoração da classificação do Tricolor à semifinal, o capitão dedicou o triunfo à família.

— É com muita alegria e orgulho dessa minha decisão de voltar. Nós somos seres humanos e às vezes as coisas acontecem e nos perguntamos: "Por quê?". Ano passado foi muito difícil, nos livramos do rebaixamento na última rodada. E aí, praticamente seis meses depois estamos em uma semifinal de Mundial de Clubes, onde estão as melhores equipes do mundo. Acho que Papai do Céu tem nos abençoado e nos concedido passar por esse momento. Devo muito isso à minha família. Não é fácil ficar longe. Meus filhos tiveram que voltar e só minha esposa ficou. Mas eu sei que estamos fazendo a escolha certa. Eles vão seguir o caminho deles e isso, com certeza, vai me fortalecendo mesmo estando longe, de presença, de corpo, mas não de coração — disse Thiago Silva, em entrevista à "CazéTV".

