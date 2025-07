Mundial: Fluminense adia viagem a Nova Jersey, e elenco ganha tempo de lazer

ORLANDO (EUA) — O Fluminense optou por adiar a viagem de Orlando para Nova Jersey e só embarcará na manhã de domingo (6), às 10h (horário local, 11h de Brasília), na preparação para o duelo com o Chelsea, na próxima terça-feira (8), pela semifinal do Mundial de Clubes. A decisão foi tomada para evitar desgastes com possíveis atrasos em voos, problema recorrente nos últimos dias devido à instabilidade climática e alta demanda no tráfego aéreo da região.

A delegação tricolor treinará em Nova Jersey no fim da tarde de domingo, no Harrison Stadium. A atividade será fechada à imprensa. O cronograma de preparação segue na manhã de segunda-feira (7), com zona mista seguida de treino no mesmo local. A coletiva oficial do técnico Renato Gaúcho está marcada para 12h30 (13h30 de Brasília), no MetLife Stadium, palco da partida contra o Chelsea.

Durante este sábado (5), os jogadores tiveram folga após as atividades da manhã. Familiares permaneceram com os atletas, e cada jogador ficou livre para organizar sua programação. Alguns aproveitaram para visitar pontos turísticos da cidade, enquanto outros, como Everaldo, foram às compras.

De acordo com a nutricionista do Fluminense, Renata Faro, nesses momentos de folga os atletas não têm restrições alimentares rigorosas, mas são orientados a manter o equilíbrio, evitando excessos e consumo de bebida alcoólica. A ceia, última refeição do dia, marca o retorno da rotina alimentar e física do elenco. Em conversa com o Lance! antes do início do Mundial de Clubes, a profissional detalhou a rotina.

O Tricolor enfrenta o Chelsea na próxima terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela semifinal da Copa do Mundo de Clubes. A delegação ficará hospedada no Hilton Short Hills, em Short Hills, a cerca de 25 minutos do local da partida.

