menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

John Kennedy fala em recomeço e pede desculpas à torcida do Fluminense

Atacante marca gol da vitória tricolor na estreia do Campeonato Carioca

21bfbdb5-0a0f-44df-b58f-7fa73c17eff2_DOLZAN-5X7-baixa4-aspect-ratio-1024-1024
Marcio Dolzan
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
21:58
John Kennedy comeora gol e pede desculpas à torcida do Fluminense
imagem cameraJohn Kennedy comemora gol e pede desculpas à torcida do Fluminense (Foto: Daniel Brasil/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Autor do gol da vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Madureira, John Kennedy exaltou a estreia do time no Campeonato Carioca e fez do seu gol um pedido de desculpas à torcida. O atacante lembrou do pênalti que desperdiçou na semifinal da Copa do Brasil com o Vasco, no mês passado, e disse que quer fazer da temporada de 2026 um recomeço.

continua após a publicidade

➡️Fluminense vence o Madureira na estreia do Carioca com gol de John Kennedy

— É sempre bom fazer gol, mas com a camisa do Fluminense é muito especial. Eu fico muito feliz quando eu faço gol com a camisa do Fluminense. E a gente tem que sempre levantar a cabeça. O futebol é feito de vitória, derrota, de altos e baixos. Ano passado foi um ano abaixo do que eu esperava. Estava trabalhando forte, mas não foi o que eu esperava — disse John Kennedy ao SporTV, na saída de campo.

— Este ano eu quero mudar esse cenário, me redimir, buscar títulos, buscar fazer gols, buscar ser titular, que é o que todo jogador quer. E eu acho que este ano tem tudo para dar certo para todos nós — acrescentou o atacante.

continua após a publicidade

Na comemoração do gol, John Kennedy foi muito exaltado pelos companheiros e, depois, fez um gesto em direção à torcida do Fluminense. Ele explicou que foi um pedido de desculpas por ter desperdiçado um dos pênaltis no clássico com o Vasco, que acabou tirando o tricolor da final da Copa do Brasil de 2025.

— Foi exatamente isso, pedir desculpas. A gente sabe o quanto eles amam o clube, o quanto a torcida ama o clube. E eu como prata da casa também amo o Fluminense. Quando errei o pênalti me senti mal, fiquei abalado. Sei que os torcedores não mereciam isso. Vamos pedir desculpas, e que este ano a gente venha forte para conquistar o que a gente não conquistou ano passado.

continua após a publicidade
John Kennedy marcou gol da vitória do Fluminense
John Kennedy diz que quer fazer de 2026 um recomeço no Fluminense. (Foto: Daniel Brasil/Gazeta Press)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias