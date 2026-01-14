John Kennedy fala em recomeço e pede desculpas à torcida do Fluminense

Autor do gol da vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Madureira, John Kennedy exaltou a estreia do time no Campeonato Carioca e fez do seu gol um pedido de desculpas à torcida. O atacante lembrou do pênalti que desperdiçou na semifinal da Copa do Brasil com o Vasco, no mês passado, e disse que quer fazer da temporada de 2026 um recomeço.

— É sempre bom fazer gol, mas com a camisa do Fluminense é muito especial. Eu fico muito feliz quando eu faço gol com a camisa do Fluminense. E a gente tem que sempre levantar a cabeça. O futebol é feito de vitória, derrota, de altos e baixos. Ano passado foi um ano abaixo do que eu esperava. Estava trabalhando forte, mas não foi o que eu esperava — disse John Kennedy ao SporTV, na saída de campo.

— Este ano eu quero mudar esse cenário, me redimir, buscar títulos, buscar fazer gols, buscar ser titular, que é o que todo jogador quer. E eu acho que este ano tem tudo para dar certo para todos nós — acrescentou o atacante.

Na comemoração do gol, John Kennedy foi muito exaltado pelos companheiros e, depois, fez um gesto em direção à torcida do Fluminense. Ele explicou que foi um pedido de desculpas por ter desperdiçado um dos pênaltis no clássico com o Vasco, que acabou tirando o tricolor da final da Copa do Brasil de 2025.

— Foi exatamente isso, pedir desculpas. A gente sabe o quanto eles amam o clube, o quanto a torcida ama o clube. E eu como prata da casa também amo o Fluminense. Quando errei o pênalti me senti mal, fiquei abalado. Sei que os torcedores não mereciam isso. Vamos pedir desculpas, e que este ano a gente venha forte para conquistar o que a gente não conquistou ano passado.

