Fluminense é dominado e cai para o Ituano na 3ª fase da Copinha
Confronto foi acompanhado por chuva intensa
O Ituano venceu o Fluminense por 2 a 0 em confronto válido pela terceira fase da Copinha. O Ituano chegou à partida com 100% de aproveitamento e agora avança às oitavas de final, carregando a mesma invencibilidade. Os gols foram marcados por Matheus Rocha e Lucas Stefanello, de pênalti.
A forte chuva, que marcou boa parte do confronto, dificultou as ações e só deu trégua na reta final do jogo.
➡️ Melhores momentos: Fluminense estreia no Carioca com vitória e gol de John Kennedy
Como foi o jogo?
Em campo, o equilíbrio marcou o primeiro tempo. As equipes alternaram momentos de domínio, mas criaram poucas chances claras de gol. Ainda no início da partida, o Ituano chegou a balançar as redes, porém o lance foi anulado por impedimento. A melhor oportunidade do Fluminense aconteceu aos 29 minutos, quando Palacios apareceu livre na pequena área, mas cabeceou para fora.
Quando o empate parecia encaminhado para o intervalo, o Galinho foi eficiente. Aos 47 minutos, após cobrança firme de escanteio, o goleiro tricolor Gustavo Felix se atrapalhou na saída, e Matheus Rocha aproveitou a sobra para mandar a bola para o fundo do gol, abrindo o placar nos acréscimos da primeira etapa.
➡️ Após 26 pênaltis, Palmeiras vence o Flamengo-SP e avança às oitavas de final da Copinha
No segundo tempo, o panorama se manteve. Apesar da escassez de chances claras, o Ituano controlou melhor a partida, invadiu com mais frequência a área adversária e administrou a posse de bola.
A classificação foi sacramentada aos 87 minutos. O árbitro Vinicius Diniz de Camargo expulsou o tricolor Fabinho e, na mesma jogada, assinalou pênalti a favor do Ituano. Lucas Stefanello foi para a cobrança e converteu, ampliando o placar e confirmando a vitória do Ituano.
Com os dois gols marcados diante do Fluminense, o Ituano chegou a 13 gols na Copinha, manteve a campanha perfeita na competição e garantiu a classificação para as oitavas de final.
✅Ficha técnica
Fluminense x Ituano
3ª Fase da Copinha
📅 Data e horário: quinta-feira (15), às 17h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Prefeito Gabriel Marques da Silva, Santana de Paranaíba.
🟨 Arbitragem: Vinicius Diniz de Camargo
⚽ Gols: Matheus Rocha 47'/1T (ITU), Lucas Stefanello 45'/2T (ITU) (P)
⚽ Escalações
Fluminense (Técnicos: Maxi Cuberas)
Gustavo Felix, Kaio Borges, Loiola, Gorgulho (C), Pedro Costa, Fabinho, Pablo, Naarã Lucas, Palacios, Isack Gabriel, Kelwin.
Ituano (Técnico: Guilherme Bellangero)
Gabriel Marques, JP, Gabriel William, Eduardo, Matheus Rocha, Izidoro, Kauan, Malheiros, Lucas Stefanello (C), Bruninho, Gui Miranda.
