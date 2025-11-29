Mattheus Montenegro é eleito presidente do Fluminense até 2028

Mattheus Montenegro foi eleito, neste sábado (29), o novo presidente do Fluminense para o triênio 2026–27–28 com 71% dos votos. Candidato da chapa "Clube que orgulha o Brasil", o advogado superou Ademar Arrais (28,4% dos votos) no pleito realizado ao longo do dia no Salão Nobre das Laranjeiras. A votação aconteceu entre 8h e 17h (de Brasília), com urnas eletrônicas cedidas pelo TRE-RJ e apoio de urnas manuais para casos específicos.

O dia de eleição foi tranquilo nas Laranjeiras. Apoiadores das duas chapas conviveram em paz na sede do clube. Ademar Arrais e Montenegro, inclusive, cumprimentavam seus eleitores quase lado a lado na entrada da sede. O pleito foi encerrado pontualmente às 17h, como previsto. Foram cerca de 5 mil votos, recorde no Fluminense.

Mattheus Montenegro será o novo presidente do Fluminense

Montenegro, de 39 anos, é o atual vice-presidente geral do clube e figura central em temas estruturais da gestão, como o Regime Centralizado de Execução (RCE) e a adaptação interna às diretrizes da Lei Geral do Esporte. Com a vitória, ele assume o comando do Fluminense pela primeira vez.

Arrais, adversário neste processo eleitoral, concorreu pela chapa "O Fluminense tem pressa" e buscava retornar ao poder tricolor após anos de presença no Conselho Deliberativo e forte atuação política interna desde a década de 1990.

Além da presidência e vice-presidência, a eleição definiu também a composição do Conselho Deliberativo, com 50 conselheiros titulares e 50 suplentes escolhidos para mandato de três anos.

