menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Auxiliar de Zubeldía revela pedido do treinador antes da vitória do Fluminense

Tricolor bateu o Madureira por 2 a 1

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
22:00
Maxi Cuberas, auxiliar do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
imagem cameraMaxi Cuberas, auxiliar do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Auxiliar de Luis Zubeldía no Fluminense, Maxi Cuberas revelou qual foi a principal missão recebida do treinador antes da estreia no Campeonato Carioca. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, o argentino afirmou que a orientação foi direta: vencer.

continua após a publicidade

— Que a gente precisava ganhar. Sim, porque sabemos o clube em que estamos, a responsabilidade que ela tem — e que nós temos como comissão técnica —, e sempre carregamos essa mentalidade vencedora. Então essas foram as palavras dele.

Zubeldía acompanhou o jogo à distância enquanto se recupera de um procedimento cardíaco e segue afastado das atividades por orientação médica. À beira do campo, Cuberas comandou um Fluminense alternativo, formado por jovens da base e jogadores que tiveram poucos minutos em 2025, mas que conseguiu iniciar a temporada com resultado positivo.

Autor de um dos gols da vitória, John Kennedy também foi citado pelo auxiliar, que elogiou a atuação do atacante e tratou com cautela o tema reforços.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

— Estamos contentes com todos os jogadores. O John fez hoje um bom jogo e marcou o gol que o atacante sempre busca. Sobre os reforços, a comissão já está trabalhando. Não é fácil contratar os jogadores que pretendemos, por isso é preciso calma e paciência. Queremos reforços que ajudem o time a competir em alto nível.

John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
John Kennedy em ação pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias