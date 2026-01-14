Auxiliar de Zubeldía revela pedido do treinador antes da vitória do Fluminense

Auxiliar de Luis Zubeldía no Fluminense, Maxi Cuberas revelou qual foi a principal missão recebida do treinador antes da estreia no Campeonato Carioca. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Madureira, nesta quarta-feira, no Estádio Luso-Brasileiro, o argentino afirmou que a orientação foi direta: vencer.

— Que a gente precisava ganhar. Sim, porque sabemos o clube em que estamos, a responsabilidade que ela tem — e que nós temos como comissão técnica —, e sempre carregamos essa mentalidade vencedora. Então essas foram as palavras dele.

Zubeldía acompanhou o jogo à distância enquanto se recupera de um procedimento cardíaco e segue afastado das atividades por orientação médica. À beira do campo, Cuberas comandou um Fluminense alternativo, formado por jovens da base e jogadores que tiveram poucos minutos em 2025, mas que conseguiu iniciar a temporada com resultado positivo.

Autor de um dos gols da vitória, John Kennedy também foi citado pelo auxiliar, que elogiou a atuação do atacante e tratou com cautela o tema reforços.

— Estamos contentes com todos os jogadores. O John fez hoje um bom jogo e marcou o gol que o atacante sempre busca. Sobre os reforços, a comissão já está trabalhando. Não é fácil contratar os jogadores que pretendemos, por isso é preciso calma e paciência. Queremos reforços que ajudem o time a competir em alto nível.