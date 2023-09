Apesar da expulsão do lateral-direito, o gol do Colorado estava cada vez mais maduro e saiu nos acréscimos da etapa inicial. E a virada veio com apenas nove minutos da segunda etapa com Gabriel Mercado. Nesse caso, o Fluminense contou com mais sorte do que juízo, uma vez que o VAR decidiu anular o gol por conta de um toque na mão do argentino após uma cabeçada para o gol.