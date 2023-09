O técnico Fernando Diniz se irritou com repórter Caio Blois, do Trivela, ao ser questionado por não colocar um lateral-direito, após a expulsão de Samuel Xavier. O treinador discutiu com o profissional, afirmando que a pergunta foi baseada apenas no resultado. O treinador mostrou irritação durante grande parte da coletiva e culpou a arbitragem pelo empate do Fluminense com o Internacional, em 2 a 2, no Maracanã, pelo jogo de ida da semifinal da Copa Libertadores.