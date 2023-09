Quando o placar marcava 1 a 1 no segundo tempo, após cruzamento do lateral Hugo Mallo pela direita, o defensor argentino subiu nas costas de André e cabeceou para o fundo das redes. No entanto, com auxílio do VAR, a arbitragem assinalou toque na mão de Mercado após o cabeceio. O mandatário do Inter, porém, alega que a bola teria resvalado na mão do volante do Tricolor antes de chegar ao jogador colorado, o que configuraria pênalti. (Veja a fala completa no vídeo abaixo)