Alexsander abre o jogo sobre relação com Marcelo no Fluminense

Atualmente no Al Ahli, Alexsander abriu o jogo sobre sua relação com Marcelo no período em que atuaram juntos no Fluminense. O meia tinha o veterano como uma referência e um ídolo por conta de sua carreira.

Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jovem afirmou que possuía uma boa relação com o lateral-esquerdo e se esquivou sobre polêmicas envolvendo o atleta. Apesar da saída conturbada de Marcelo, Alexsander foi só elogios ao ex-jogador do Tricolor.

- O Marcelo é um cara super de boa, super tranquilo. Se identifica muito com os Moleques de Xerém. Chegava 30 minutos antes do treino começar e ficava brincando. Faz uns domínios diferentes com a bola. Ele faz parecer fácil até com a perna ruim. A prática te leva a perfeição. Sobre polêmicas, eu prefiro não comentar. Ele me ajudou bastante, é um cara humilde, sempre dando conselho. Como a gente fala do Cristiano Ronaldo e Firmino, a gente vê no videogame e outro dia estava jogando com ele.

Baseado em Marcelo, Alexsander também revelou que pretende encerrar a carreira no Fluminense após uma passagem bem sucedida no exterior. O atleta vive sua primeira experiência fora do Brasil defendendo o Al Ahli, da Arábia Saudita.

- Depois que eu fizer minha carreira, minha história, quero retornar ao Fluminense. Como o Marcelo, que passou a vida no Real Madrid, mas voltou e é um Moleque de Xerém, ganhou o nome do campo de Xerém. É muito gratificante conquistar o mundo e voltar.

Apesar da polêmica relação com Mano Menezes, Marcelo era uma referência para grande parte dos jovens do Tricolor, como Alexsander e John Kennedy. Desde sua saída do Fluminense, o lateral-esquerdo não encontrou um novo clube para atuar.