John Kennedy se aproxima de decisão sobre retornar ao Fluminense

De acordo com o GE, o atacante John Kennedy está prestes a retornar ao Fluminense, pouco mais de seis meses após ser emprestado ao Pachuca. Essa é a segunda vez que o clube o cede temporariamente no início do ano e depois o reintegra. A primeira foi em 2023, quando ele jogou o Paulistão pela Ferroviária, voltou e se tornou fundamental na conquista da Libertadores.

Após um início promissor no clube mexicano, o time como um todo não conseguiu engrenar. Após ser eliminado nas quartas de final do Clausura para o América, o técnico uruguaio Guillermo Almada pediu demissão.

No início de junho, o mexicano Jaime Lozano foi anunciado como o novo treinador do Pachuca. Com a chegada do novo comandante, John Kennedy perdeu a condição de titular e viu seu espaço na equipe diminuir.

Neste domingo, após o jogo contra o Monterrey, Lozano explicou o motivo de John Kennedy não ter sido relacionado para a partida.

- John Kennedy estava cogitado para o jogo de hoje, mas após o treinamento, ontem a noite, nos foi avisado que ele retornaria a seu clube - disse o treinador após o confronto.

Durante sua passagem no futebol mexicano, John Kennedy marcou nove gols e deu uma assistência em 12 partidas, incluindo cinco gols em apenas quatro jogos, tornando-se um dos destaques da equipe.

Ele tem contrato com o Fluminense até 2026 e é muito querido pela torcida, especialmente por marcar o gol do título na final da Conmebol Libertadores de 2023 contra o Boca Juniors.