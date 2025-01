O Athletico-PR liberou o atacante Canobbio para fazer exames médicos e assinar contrato com o Fluminense. O atleta será comprado em definitivo pelo Tricolor junto ao Furacão.

Na última temporada, o atacante marcou nove gols pelo Rubro-Negro, embora não tenha vivido sua melhor fase na carreira. O atleta será o quarto uruguaio dentro do elenco, que já conta com Facundo Bernal, Joaquin Lavega e Terans.

Por outro lado, o clube carioca negociou a saída de Isaac para a equipe de Curitiba, mas as duas operações não possuem relação. O jogador já viajou para o Paraná e irá assinar seu contrato nas próximas horas.

Outra novidade no Fluminense é a chegada de Renê, que já treina com o grupo no CT Carlos Castilho, embora não tenha sido anunciado. O lateral-esquerdo de 32 anos deve ser oficializado nos próximos dias pelo Tricolor.

Renê em ação pelo Internacional (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

Mercado do Fluminense

Apesar das chegadas de Canobbio e Renê próximas de serem oficializadas, o Fluminense desistiu oficialmente das contratações de Rony, do Palmeiras, e Cuellar, do Al Shabab.

O Tricolor não encontrou um acordo financeiro com o atacante, enquanto não gostou de saber que o volante colombiano negociava paralelamente uma ida para o Grêmio.