Freytes classifica chegada no Fluminense como desafio e revela conversa com Serna

Reforço do Fluminense em 2025, Juan Freytes classificou a chegada no clube carioca como um desafio na sua carreira. O atleta contratado junto ao Alianza Lima também revelou uma conversa com Kevin Serna antes de assinar seu contrato.

Em coletiva, o zagueiro argentino comentou sobre suas características e se colocou à disposição do Tricolor e do técnico Mano Menezes para somar e contribuir. O defensor disputará posição com Ignácio, Thiago Santos e Manoel.

- O Fluminense é um desafio enorme para minha carreira, minha família. Elegemos o Fluminense por entender que seria a melhor opção.. É um sonho de todo jogador de criança atuar em um grande clube. Estou muito feliz com essa oportunidade. Sou um jogador físico, técnico. Esperamos poder ajudar o Fluminense nesse âmbito. Estou aqui para dar 100%.

Juan Freytes também abriu o jogo sobre a relação com Kevin Serna, com quem atuou junto no Alianza Lima, do Peru. O argentino afirmou ter conversado com o atacante antes de chegar ao Rio de Janeiro para entender a dinâmica no Fluminense.

- Joguei com Serna. Estive falando com ele antes de vir para cá. É um jogador muito bom, todos o conhecem. Quando apareceu a oportunidade de vir ao Fluminense, perguntei como era o âmbito no clube, os jogadores, as pessoas, a cidade. Queria saber com mais profundidade. Ele descreveu tudo com perfeição, tínhamos uma boa relação desde antes e estou feliz em estar com ele aqui.

Juan Freytes está realizando sua pré-temporada com o Fluminense visando o início do Campeonato Carioca. O atleta também estará à disposição do clube para o Mundial de Clubes, Copa Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil.

Veja outras respostas de Freytes, reforço do Fluminense

Posições

- Jogo nas duas posições. Não me sinto mais cômodo em um lugar ou em outro. Sempre fui zagueiro, mas se me colocam como lateral, vou estar para ajudar o grupo no que precisem. Me coloco à disposição do treinador.

Maracanã

- Estou feliz por conhecer o Maracanã, vestir essas cores e estar com a torcida do meu lado. Já estive com eles contra e é lindo escutá-los, vê-los. É um estádio com muita história.

Seleção Argentina

- Não tenho que pensar muito no futuro, mas no presente. Estando em um clube como o Fluminense, preciso estar jogando. Chegar na Argentina não é fácil. Ficaria muito feliz, mas penso no Fluminense, me colocar à disposição do técnico, do grupo. É algo coletivo, não individual. Se nossa equipe estiver bem, será bom para todos.